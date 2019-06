230 gebruikte lachgaspatronen aangetroffen in auto die over de A13 slingerde, bestuurder aangehouden

Omstanders vonden het rijgedrag van de man zo opvallend dat zij de politie informeerden. Volgens de getuigen reed hij met hoge snelheid en slingerend over de snelweg. Daarnaast werd gezien dat de bestuurder iets uit een ballon inhaleerde.



De politie kon de man even verderop, op de kruising van de Binckhorstlaan met de Mercuriusweg in Den Haag, aanhouden. In zijn auto trof de politie zo’n 230 gebruikte lachgaspatronen aan. De bestuurder is aangehouden voor rijden onder invloed en het veroorzaken van gevaar en hinder. Bovendien is zijn rijbewijs ingevorderd.



