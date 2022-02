2304 nieuwe besmettingen in Den Haag en omstreken: lees hier het laatste coronanieuws

Nu het aantal besmettingen opnieuw flink is toegenomen praten we je weer dagelijks bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van dinsdag 22 februari.

In Den Haag en omstreken zijn de afgelopen 24 uur 2304 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 1752. Daarnaast is er één persoon overleden met betrekking tot het coronavirus.



In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 1032 besmette personen bij. In Delft kwamen er 267 besmettingen bij, in Zoetermeer 258 en in Westland 174.

Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 1032

Rijswijk + 100

Wassenaar + 56

Voorschoten + 52

Leidschendam-Voorburg + 166

Delft + 267

Pijnacker-Nootdorp + 146

Zoetermeer + 258

Westland + 174

Midden-Delfland + 53

Landelijk

De omikrongolf van het coronavirus zwakt snel af. In de afgelopen week zijn 310.144 positieve testuitslagen geregistreerd. Dat is 37 procent minder dan de week ervoor, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het is ook het laagste weektotaal in vijf weken tijd.

Het aantal ziekenhuisopnames daalde met 12 procent. Verder lieten minder mensen zich testen op besmetting, dat aantal daalde met 38 procent.

Het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen is dinsdag iets toegenomen. In totaal liggen daar nu 1626 Covidpatiënten. Dat zijn er 15 meer dan maandag, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Al ruim een week schommelt het aantal opgenomen coronapatiënten rond de 1600. Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 1455 coronapatiënten, 10 meer dan maandag. Op de intensive cares nam dit aantal toe met 5 tot 171.

In de afgelopen 24 uur werden er 183 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen. Op de ic’s werden 14 patiënten met corona binnengebracht.

Een deel van de opgenomen patiënten dat positief is getest op het coronavirus is in de eerste plaats vanwege een andere oorzaak opgenomen. Dat kunnen bijvoorbeeld mensen zijn met hartproblemen of buikklachten. Na het doen van een coronatest blijkt toevallig dat ze positief zijn. Het LCPS maakt geen onderscheid in de dagelijkse ziekenhuiscijfers tussen patiënten die mét of dóór corona zijn opgenomen.

