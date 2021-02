232 nieuwe besmettingen in Den Haag en omstreken: Lees hier het laatste coronanieuws

Dagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van zondag 28 februari.

In Den Haag en omstreken zijn er de afgelopen 24 uur 232 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 228.

Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 114 Rijswijk + 13 Wassenaar + 7 Voorschoten + 2 Leidschendam-Voorburg + 8 Delft + 8 Pijnacker-Nootdorp + 13 Zoetermeer + 29 Westland + 37 Midden-Delfland + 1

Landelijk

Verder in het coronanieuws

Het afgelopen etmaal zijn er 4729 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd, meldt het RIVM. Dat is net als voorgaande dagen meer dan het gemiddelde van afgelopen zeven dagen (4605).

Buurtbewoners betaalden corona flyers uit eigen zak: toch meeste besmettingen in Laak

Ondanks de uit eigen zak betaalde flyers met corona waarschuwingen in het Pools, Bulgaars en Roemeens zien bewoners van Laak dat hun wijk op nummer één staat in de besmettingen. Ze maken zich zorgen over verdere verspreiding.

Cultuurhuis Delft in gesprek over andere locatie

De komst van een Delftse vaccinatielocatie, op het voormalige terrein van voetbalclub Delfia aan de Mozartlaan, is goed nieuws voor mensen die de prikken dicht bij huis willen halen. Voor Cultuurhuis Delft, de culturele wijk-organisatie die zitting had in de kantine van Delfia, betekent het een definitief vertrek. Er zijn nu gesprekken met de gemeente gaande over een andere plek.

Eindelijk weer even sporten in het Westland: ‘We laten zien wat nog wel kan’

Open vindt Peter van Staalduinen van The Gym een te groot woord. Wel konden zijn leden zaterdag terecht bij zijn sportschool in ’s-Gravenzande. Buiten - in drie grote, met lint afgezette vakken, die ze vanwege de coronaregels niet mochten overschrijden - werd er weer gesport. ,,We laten hiermee zien wat nog wel kan.” Met ‘we’ doelt Van Staalduinen op de meer dan driehonderd andere collega sportscholen die afgelopen weekend een soortgelijke buitenactiviteit organiseerden. Alle deden mee aan ‘Stilzitten is geen optie’ - een actie uit de koker van de Vereniging van Exclusieve Sportcentra (VES).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.