233 nieuwe besmettingen en één dode: Lees hier het laatste coronanieuws

Manege Stal Esbi ontsnapt aan ramp als verkrot dak instort: ‘Dit is geen reclame voor de paarden­sport’

17 februari Paardenmanege Stal Esbi is ontsnapt aan een ramp, omdat drie maanden geleden al duidelijk was dat het dak boven de bak voor paardrijles op instorten stond en de boel al op slot ging. Toen de vermolmde platen eerder deze week met een klap naar beneden denderden, was er gelukkig geen ruiter in huis die vermorzeld werd. ,,We hebben op tijd onze verantwoording genomen.”