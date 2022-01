2380 nieuwe besmettingen in Haagse regio: lees hier het laatste coronanieuws

Nu het aantal besmettingen opnieuw flink is toegenomen praten we je weer dagelijks bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van donderdag 13 januari.

In Den Haag en omstreken zijn de afgelopen 24 uur 2380 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 2766.



In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 1107 besmette personen bij. In Delft kwamen er 256 besmettingen bij, in Zoetermeer 247 en in Westland 196.

Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 1107

Rijswijk + 128

Wassenaar + 70

Voorschoten + 51

Leidschendam-Voorburg + 161

Delft + 256

Pijnacker-Nootdorp + 125

Zoetermeer + 247

Westland + 196

Midden-Delfland + 39

Landelijk

Het aantal coronagevallen loopt nog verder op. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 33.436 positieve tests geregistreerd. Dat is het op een na hoogste aantal ooit. En het cijfer had nog hoger kunnen zijn. Door een storing zijn namelijk niet alle bevestigde besmettingen goed binnengekomen.

Het absolute record werd vorige week vrijdag gevestigd, toen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bijna 35.000 nieuwe gevallen in een dag tijd meldde.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM bericht dat het coronavirus 217.818 keer is vastgesteld. Dat komt neer op gemiddeld 31.117 gevallen per dag. Voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis bijna twee jaar geleden komt dat gemiddelde boven de 30.000 uit. Het gemiddelde stijgt voor de zestiende dag op rij.

Het aantal meldingen van sterfgevallen blijft juist relatief laag. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat dertien mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Bovendien kan het werkelijke aantal doden hoger liggen, omdat het niet verplicht is om te melden dat een coronapatiënt is gestorven.

In de afgelopen zeven dagen zijn 86 sterfgevallen genoteerd, gemiddeld zo’n 12 per dag. Het sterftecijfer is daarmee gezakt tot het niveau eind oktober, toen de huidige golf net was begonnen.

Ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is donderdag opnieuw afgenomen. In totaal liggen er nog 1360 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 72 minder dan woensdag en het laagste aantal in meer dan 2 maanden, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensive cares liggen nog 358 coronapatiënten, 17 minder dan een dag eerder. Het aantal mensen met corona op ic’s daalt al weken, bijna onafgebroken. Precies een maand geleden lagen er nog 630 coronapatiënten op deze afdelingen.

Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten afgelopen etmaal af met 55 tot 1002. Dat is minder dan de helft ten opzichte van de 2118 die er één maand geleden lagen.

In de afgelopen 24 uur werden er 12 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic’s. Op de verpleegafdelingen werden 100 nieuwe patiënten binnengebracht. Ook deze opnamecijfers zijn de laatste weken flink gedaald.

Het LCPS gaat er echter al een aantal weken vanuit dat de opnamecijfers deze maand weer zullen stijgen. Dat komt volgens de ziekenhuisorganisatie door de oprukkende besmettelijkere omikronvariant van het coronavirus.

Verder in het coronanieuws

Van 20.000 boosters naar 50 in een week: priklocatie World Forum sluit

Het aantal boosterafspraken is in een week tijd compleet ingestort. Werden er voor deze week nog 20.000 prikken ingepland in het World Forum in Den Haag, voor komende week stokte de teller rond de vijftig.

Ondernemers pikken het niet meer: winkels gaan zaterdag hoe dan ook open

Veel winkeliers in Den Haag staat het water aan de lippen. Zij gooien daarom komende zaterdag uit protest hoe dan ook hun winkels open. De ondernemers, die de afgelopen twee jaar met meerdere lockdowns zijn geconfronteerd, zijn wanhopig. ,,Dit moet ophouden nu, het stopt gewoon niet.’’

