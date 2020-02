24-jarige Hagenaar van bed gelicht door arrestatieteam voor overvallen geldlopers

Video A4 richting Leiden uren dicht na ernstig ongeluk: in totaal zeven auto's en een tankwagen betrokken

16:10 De A4 was in de richting van Leiden urenlang volledig afgesloten na een ernstig ongeluk. In totaal zeven auto's en een tankwagen klapten door nog onbekende oorzaak op elkaar. Drie mensen raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. De weg is inmiddels weer open maar er staat nog wel file.