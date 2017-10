24 uur lang op school voor goed doel

Beugelsdijk schiet ADO naar linkerrijtje op heet avondje NAC

30 september Tom Beugelsdijk was vanavond in Breda niet alleen als verdedigende rots in de branding de redder in nood bij ADO Den Haag. De Haagse publiekslieveling hielp zijn club in de slotfase ook nog eens aan een zwaarbevochten 0-1 overwinning op NAC.