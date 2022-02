2400 euro huur voor kamer van 78 vierkante meter: Handhavers treden op tegen illegale kamerverhuur

De nacht staat niet op in de binnenstad van Den Haag: Clubs blijven dicht na tien uur

Waar is dat feestje? Niet in het centrum van Den Haag. Wie al een dansoutfit uit de kast had getrokken voor een nachtje doorhalen kwam zaterdagavond bedrogen uit. Kroegen, clubs en bars in de binnenstad deden voor 22.00 uur gewoon hun laatste ronde. In tegenstelling tot clubs in andere steden die wel openbleven voor de protestactie ‘De nacht staat op’.

13 februari