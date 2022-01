2406 nieuwe besmettingen in Haagse regio: lees hier het laatste coronanieuws

Nu het aantal besmettingen opnieuw flink is toegenomen praten we je weer dagelijks bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van donderdag 20 januari.

In Den Haag en omstreken zijn de afgelopen 24 uur 2406 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 3207.



In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 1274 besmette personen bij. In Delft kwamen er 174 besmettingen bij, in Zoetermeer 221 en in Westland 224.

Landelijk

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) krijgt de afgelopen dagen zo veel nieuwe meldingen van coronagevallen, dat de systemen het niet meer aankunnen. In de afgelopen drie dagen zijn al ongeveer 27.000 positieve tests nog niet verwerkt. ,,Er wordt hard gewerkt aan oplossingen om deze achterstand in te lopen en te verhelpen”, meldt het instituut.

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 39.978 positieve testuitslagen geregistreerd. Dat is het op een na hoogste aantal ooit, na de ruim 42.000 gevallen van afgelopen maandag. Maar het werkelijke aantal was dus nog hoger.

Verder in het coronanieuws

Corona in de klas

Rector Angeliek van Kampen van het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum was stomverbaasd toen een docent deze week binnen mum van tijd alle toetsen had nagekeken, normaal een tijdrovende klus. ,,Wat bleek: maar 7 van de 30 leerlingen hadden de toets gedaan, de rest zit thuis.’’ Een kijkje in de - lege - klassen van twee middelbare scholen in coronatijd.

‘Echte liefde is ja zeggen tegen jezelf’

De stress van het thuiswerken, het houden van afstand tot elkaar, alweer een annulering van iets waar je naar uitkeek en het jongleren tussen werk- en privéleven: de laatste lockdown hakt er bij de meeste mensen stevig in. Daarom is dit het uitgelezen moment om het te hebben over eigenwaarde, weet helderziende Rianne Collignon. ,,We hebben de veerkracht zo nodig.”

Een derde minder uitkeringen in Haaglanden, maar er zijn ook heel veel vacatures

Het aantal WW-uitkeringen is in de regio Haaglanden het afgelopen jaar met een derde afgenomen. Tegelijkertijd ontstonden er meer vacatures op de aantrekkende arbeidsmarkt, een kwart meer vergeleken met 2020. Dat blijkt uit cijfers van het UWV.

