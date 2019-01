‘25 miljoen van bouwers voor trams’

In de nieuwe woonwerkwijk van Den Haag worden op termijn ongeveer 5000 huizen gebouwd. Van de betrokken projectontwikkelaars verwacht de wethouder per woning minimaal 5000 euro als bijdrage aan benodigde bussen of trams.

,,Als we zeggen dat de ontwikkelaars minder parkeergarages hoeven te bouwen, dan kunnen we het geld dat zij uitsparen in een mobiliteitsfonds stoppen’’, zei Van Asten tijdens een commissiedebat in het stadhuis. Via dat fonds investeren we dan in goed openbaar vervoer, of dat nou een ondergrondse metro wordt of een bovengrondse lightrail.’’

Zoektocht

Quote De rijksover­heid heeft geen geld Wethouder Robert van Asten, D66 Het mobiliteitsfonds is een van de onderwerpen die op tafel liggen bij het overleg dat de vier grote steden vandaag in Den Haag hebben met minister-president Mark Rutte en minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. De partijen gaan het vooral hebben over alternatieve manieren om noodzakelijke infrastructuur en openbaar-vervoersprojecten te financieren.



,,De rijksoverheid heeft geen geld. Tot 2030 liggen alle beschikbare middelen al vast’’, stelt de wethouder. ,,We zoeken naar wegen om toch aan het benodigde geld te komen.’’

Het mobiliteitsfonds van Van Asten is een voorbeeld. ,,Maar met zo’n eenmalige bijdrage zijn we er natuurlijk niet. De vraag is: hoe kunnen we via appartementsgebouwen geld blijven genereren voor ov?’’

Bijdragen

Alle steden hebben een project voorgedragen om aan de hand daarvan te zien wat er mogelijk is aan financiering. Private investeerders zouden mogelijk ook vaker kunnen bijdragen aan benodigde infrastructuur.’’

Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij is kritisch over de gezamenlijke zoektocht naar miljoenen. ,,Geld voor het ov is echt een overheidstaak. Als je met de grote steden en de premier op zoek gaat naar andere financiering, dan ontspringt het rijk zelf de dans. Het rijk hoort zelf te investeren in het openbaar vervoer.’’ Van Asten is pragmatischer: ,,Ik hoop ook op rijksgeld. Maar als zij nee zeggen, moet ik verder kijken.’’