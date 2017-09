250 man aan één dinertafel voor record

Hoeveel mensen schuiven er aan? ,,We hopen op meer dan 250.'' Het gaat toch om een recordpoging? ,,Klopt. We zijn hier zes jaar geleden mee begonnen om aandacht te vragen voor eenzaamheid. Elk jaar kwamen er mensen bij. Vorig jaar waren het er 225. Nu hopen we op meer dan 250.'' Gaat het al een beetje de goede kant op? ,,We hebben 50 inschrijvingen van buitenaf. En vanuit het woonzorgcentrum schuiven er zo'n 80 mensen aan. We hebben dus nog plek, mensen zijn welkom!''

Staat er iets lekkers op het menu? ,,We kiezen elk jaar een landenthema, dat vinden onze bewoners leuk. Vorig jaar was het Mexico. Nu is het Engeland. Met onder meer pulled chicken, rundvlees- of paddestoelenpie en trifle. Drie gangen voor een zacht prijsje, 6 euro.''

Merken jullie dat er veel eenzaamheid is in de wijk?

,,We merken dat er behoefte is aan gezellige activiteiten. Daar spelen we ook op in door ons restaurant, dat zeven dagen per week open is, nóg leuker te maken. We krijgen binnenkort een maaltijdbuffetbar, waar je kunt kiezen wat je wilt hebben en je verse kruiden over je eten kunt strooien.''