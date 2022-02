2537 nieuwe besmettingen in Den Haag en omstreken: lees hier het laatste coronanieuws

Gebroken rib en bloederig oog: Puppy Zoë piept en kraakt van de pijn, maar eigenaar doet niets

Het pupje Zoë, een Amerikaanse Staffordshire, sleepte zich piepend van de pijn voort. Een gebroken rib stak uit, ze had striemen op haar buik en een bloederig oog. Dat zagen agenten toen ze het teefje 11 mei 2018 in beslagnamen in de woning van R. (31) in Rijswijk. De eigenaar wilde het leed van zijn huisdier ‘nog even aanzien’.

