26-jarige fietser overleden na ongeluk op Melis Stokelaan

Column Feit is ook dat Den Haag het rampzalig doet. Prikplicht dan maar? Geen vaccinatie, geen uitkering, zoiets?

6:34 In stadsdeel Kijkduin is 70 procent gevaccineerd, in de Schilderswijk 30 procent. Da’s samen een dekkingsgraad van 100 procent. Probleem opgelost. Toch? Nou, nee. In beide gevallen is het nog lang niet genoeg. In de talrijke armere delen van onze stad – evenals in iedere andere grote stad – is het huilen met de pet op, qua vaccinatiedekking.