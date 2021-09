26-jarige man rent zwaar mishandeld naar buiten in Rubensstraat na ruzie in woning

Kan Berhe T. (22), die eigen woning in brand zou hebben gestoken, wel berecht worden?

31 augustus Een psycholoog en een psychiater moeten nader bekijken of de 22-jarige Berhe T., die ervan wordt verdacht haar eigen woning in brand te hebben gestoken in Den Haag, überhaupt geestelijk in staat is om berecht te worden. Ze zou zó verward zijn dat ze niet eens zou begrijpen dat ze terecht moet staan voor brandstichting.