26-jarige man uit Rijswijk overleden bij eenzijdig ongeluk in Friese Siegerswoude

‘Superlabo­rant’ was volgens OM topadvi­seur drugscrimi­ne­len en kokkerelde ook in eigen flatje op elf hoog

20:27 Zonder de kennis van Hagenaar Frans de N. (47) zouden de grote synthetische drugslabs in Nederland niet goed functioneren, meent het Openbaar Ministerie. In zijn flatje op elf hoog aan de Jan van Riebeekstraat in Den Haag kokkerelde hij zelf ook met chemische stoffen. Het had ‘desastreuze’ gevolgen kunnen hebben.