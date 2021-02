262 nieuwe besmettingen in Den Haag en omstreken: Lees hier het laatste coronanieuws

Verder in het coronanieuws

‘Meer hulp voor Haagse ondernemers die in de problemen zitten door corona’ Hart voor Den Haag, de grootste partij in de stad, wil weten hoeveel Haagse ondernemers door corona in financiële problemen zijn gekomen en hoeveel werknemers hierdoor de afgelopen tijd niet betaald hebben gekregen.

Kringloop Delft is weer lekker opgepimpt

De kringloopwinkel Delft mag dan sinds december zijn gesloten, dat betekent niet dat ze er zielig in een hoekje zijn gaan zitten. ,,We hebben besloten om van de nood een deugd te maken”, zegt Viona de Jong namens de organisatie. ,,Er was opeens alle tijd om de afdelingen voor speelgoed, klein spul, kantine en boeken eens flink aan te pakken. Dat hebben we gedaan. Als we straks weer open mogen, zijn we er helemaal klaar voor.”