270 Oekraïense vluchtelingen opgevangen in hoofdkantoor van ANWB: ‘Ze zijn welkom’

Den Haag is hard op zoek naar plekken om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Niet alleen komen er nog steeds nieuwe vluchtelingen binnen, ook lopen contracten van andere opvanglocaties af. De ANWB-locatie ligt op Wassenaars grondgebied. De opvang is dus een samenwerking tussen beide gemeenten.

Oorlogsvluchtelingen

Met het ANWB-kantoor is plek gevonden voor 270 oorlogsvluchtelingen. Het gaat om vijftig Oekraïners die nu in particuliere opvangplekken in Wassenaar zitten en 220 landgenoten die nu nog in een hotel van de Shell Campus wonen en in opvanglocaties van Vestia. Ze kunnen er vanaf 1 januari terecht en zullen er in elk geval een jaar blijven. Het gebouw blijft maximaal drie jaar beschikbaar.

Voor veel buurtbewoners komt het nieuws woensdag als een verrassing. De informerende brief is juist die ochtend bezorgd. Bij buurtbewoonster Zornitza Lazarova steekt de envelop nog uit de brievenbus. Ze heeft hem nog niet gezien en noemt het nieuws dat er vluchtelingen worden opgevangen in het tegenoverliggende kantoor ‘bijzonder’. Ze vindt het moeilijk te rijmen met het feit dat het gebouw op de schop gaat voor woningbouw.

Niet bang voor overlast

Als ze de envelop opent, leest ze inderdaad de brief van de gemeente met uitleg over wat er gaat gebeuren. Verrast of niet, ze vindt het prima dat de vluchtelingen er ondergebracht worden. ,,Ik ben ook niet bang voor overlast. Ik heb niet gehoord dat er ergens anders overlast was.”

Dat is ook wat de gemeente schrijft. ‘Voor al onze locaties geldt dat er tot op heden weinig signalen van overlast zijn’. Op alle opvangplekken worden bovendien beheerders ingezet die tussen 7.00 en 23.00 uur aanwezig zijn. Buiten die tijden zijn er beveiligers.

Ook Lazarova’s buren vinden het goed dat de Oekraïense vluchtelingen in het kantoorgebouw ondergebracht kunnen worden. ,,Als het nou gevangenen zijn, dan zeg ik weg ermee”, zegt een buurvrouw vanuit het raam op de eerste verdieping. ,,Deze mensen moeten toch ergens wonen?”

Ze zitten in een lastig parket

Die mening is ook Allard Dalstra toegedaan. Hij zegt uitkijkend op het ANWB-kantoor: ,,Oekraïners zijn welkom. Ze zitten in een lastig parket. Ze komen hierheen voor humanitaire redenen, niet voor economische redenen.”

Wel vindt hij dat de buurt erg laat ingelicht is over de voorgenomen plannen. ,,Het is wel een beetje kort dag. Ze weten al bijna een jaar dat de opvang bij Shell een jaar zou duren.” Toch gaat hij niet naar een aangekondigde informatiebijeenkomst van de gemeente. ,,Nee, ik zie wel hoe het uitpakt. We hebben er toch geen invloed op.”

Gebouw geschikt maken

Om het gebouw geschikt te maken voor de opvang, moet er nog wel 2,8 miljoen euro in worden gestoken en 270.000 euro voor inventaris. De jaarlijkse kosten komen naar schatting uit op een half miljoen. Het Rijk vergoedt die kosten, net als de bedragen die nog nodig zijn voor begeleiding, eten en drinken en medische zorg.

Den Haag heeft als taak om 1500 Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Dat aantal heeft de stad nog niet gehaald. Momenteel zijn er 1231 bedden gerealiseerd op veertien plekken in de stad. De prioriteit ligt nu bij het vinden van nieuwe plekken voor vluchtelingen die al in de stad opgevangen zijn, maar een nieuw onderkomen moeten krijgen.

