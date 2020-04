28-jarige veelpleger probeert brand te stichten bij Tweede Kamer

Familie­vlog | Kleine bijdrage voor kookactie van familie Baumgard: ‘Mooi en dankbaar’

10:16 In de ‘zoveelste vlog’ van de familie Baumgard neemt moeder Samantha ons mee naar buurtcentrum De Geest in Loosduinen waar zij zelfgekookte maaltijden uitdeelt. ,,Wat ik heel mooi en dankbaar vind, is dat ik het raam opendeed en er gelijk een vrouw kwam aanrennen die een envelop gaf met een kleine bijdrage erin.”