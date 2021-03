299 nieuwe besmettingen: Lees hier het laatste coronanieuws

Corona-UpdateDagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van vrijdag 12 maart.

In Den Haag en omstreken zijn er de afgelopen 24 uur 299 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 392.

In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 114 besmette personen bij. In Delft waren dat er 29, in Westland 42 en in Zoetermeer 34.

Vier personen zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 114

Rijswijk + 38

Wassenaar + 3

Voorschoten + 6

Leidschendam-Voorburg + 10

Delft + 29

Pijnacker-Nootdorp + 11

Zoetermeer + 34

Westland + 42

Midden-Delfland + 12

Landelijk

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 6068 nieuwe coronagevallen gemeld bij het RIVM. Dat is het hoogste aantal meldingen in een etmaal sinds 14 januari.

Het aantal positieve tests was de afgelopen tijd stabiel rond de 4500 per dag, maar zit nu in de lift. In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM 34.775 meldingen van nieuwe gevallen. Dat komt neer op 4968 per dag, het hoogste gemiddelde sinds 26 januari.

Verder in het coronanieuws

Het aantal mensen met een hartstilstand of beroerte dat binnenkomt op de Spoedeisende Hulp van HMC neemt toe. Naast een aanhoudende stroom coronapatiënten. Ziekenhuizen oefenen daarom in landelijke opdracht op code zwart: wie gaat in het laatste ic-bed.

