3.000 euro voor slachtoffer zwangerschapsdiscriminatie

De 28-jarige Samantha krijgt in juli 2017, ruim een maand voor haar halfjaarcontract op de administratieafdeling van het installatiebedrijf in Den Haag afloopt, een appje van haar leidinggevende. ‘We hebben besloten jouw contract niet te verlengen. Door jouw zwangerschap zou je zeventien weken uit de roulatie zijn. Deze kosten kunnen we niet voor onze rekening nemen.’ Het appje eindigt met de woorden ‘Don’t shoot the messenger.’

Vier dagen later ontvangt Samantha een brief van de directie, waarin staat dat de leidinggevende niet bevoegd was om haar te informeren en er een heel andere reden was dat haar contract niet werd verlengd: er zou gewoon te weinig werk voor haar zijn.

Als werknemer en werkgever er onderling niet uitkomen, wordt het een rechtszaak.

Zwangerschapsdiscriminatie