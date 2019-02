3 maart ’45: de hel op aarde

Die zaterdagochtend begint zonnig en Hagenaars zitten aan de ontbijttafel. Er is weer Zweeds wittebrood, net gebakken van meel en gist dat is gedropt door de geallieerden. Dan klinkt het geluid van bommenwerpers boven de stad. Inwoners zien tot hun verbijstering ‘bommen als een kettingregen’ naar beneden vallen. Suizen, enorme knallen van inslagen, huizen trillen, gegil van mensen.



De oma van Anneke Borsje staat in een lange rij met een voedselbon in haar handen voor slagerij Slootweg aan de Theresiastraat. Haar echtgenoot kan zijn vrouw later alleen nog identificeren door het mutsje dat ze droeg. De verhalen van ooggetuigen zijn 74 jaar later nog eigenlijk te gruwelijk voor woorden. Het Bezuidenhout is die dag de hel op aarde.



,,Door de open voordeur zag ik de huizen aan de overkant van de straat bewegen alsof ze van rubber waren. We kwamen een man tegen wiens schouder was weggeslagen. Hij liep wezenloos door.” De stoep van de Liduinakerk ligt bezaaid met doden. Een oma achter een kinderwagen die naar de resten van twee kinderen aan het zoeken is. De kleur van de lucht is onwerkelijk: geel-grauw door het stof. Het vuur vreet zich van huis naar huis. Er komt geen einde aan het inferno. Overal in het Bezuidenhout zijn mensen op de vlucht. Een getuige: ,,Een dood paard waar mensen stukken vlees uit sneden en een moeder met een baby zonder hoofd. Een handkar met een zeil, waaruit een dikke straal bloed liep.”



Anneleen Beek is twee jaar en woont met haar ouders en zusje Annemarie van zes in de Tweede Adelheidstraat. Willy, een jongen die is ondergedoken, helpt in de huishouding. Het gezin is geëvacueerd van elders in de stad vanwege de bouw van de Atlantikwall. De nu 76-jarige vrouw zal op de herdenking bij het monument haar verhaal vertellen over het vergissingsbombardement van 3 maart 1945.