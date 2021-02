3 personen overleden en 199 nieuwe besmettingen in Haagse regio: dit is het laatste coronanieuws

Dagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van donderdag 4 februari.

In Den Haag en omstreken zijn er het afgelopen etmaal 199 nieuwe besmette personen geregistreerd. Gisteren waren dat er 158.

In Den Haag kwamen er de afgelopen 24 uur 103 nieuwe besmettingen bij. Dat waren er gisteren 55. In Delft gaat het om 19 nieuwe besmettingen (gisteren 20), in Westland zijn het er 22 (gisteren 28). In Zoetermeer zijn er in totaal 18 nieuwe besmettingen (gisteren 26).

Drie mensen uit de regio zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus: één Hagenaar, één Westlander en één Zoetermeerder.

Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 103, 1 overleden

Rijswijk + 6

Wassenaar + 2

Voorschoten + 4

Leidschendam-Voorburg + 11

Delft + 19

Pijnacker-Nootdorp + 9

Zoetermeer + 18, 1 overleden

Westland + 22, 1 overleden

Midden-Delfland + 5

Landelijk

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn er in heel Nederland 4246 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is iets meer dan op woensdag en iets boven het gemiddelde, maar over de lange termijn daalt het aantal positieve tests nog steeds. In de afgelopen zeven dagen zijn 27.412 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op 3916 nieuwe gevallen per dag. Die lijn gaat al meer dan een maand omlaag.

Verder in het coronanieuws

Honderden huisartsen gaan in mobiele teams aan huis vaccineren

Het is een logistieke operatie van jewelste: 500 huisartsen die in speciaal opgezette mobiele vaccinatieteams naar bewoners in verzorgingshuizen, kleine woongroepen voor verstandelijk beperkten en naar ouderen thuis gaan. Vijftien teams en hun vervoer staan er voor klaar.

Gezondheidsraad blijft achter uitgestelde tweede prik staan

De Gezondheidsraad blijft erbij dat er zes weken kan zitten tussen de eerste en tweede prik van het BioNTech/Pfizer-vaccin.

