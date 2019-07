30.000 mensen eisen lange celstraffen voor dierenmishandelaars na vondst dode hond Rijswijk

Feestende studenten en lawaaiige toeristen: Verbod op verhuur Airbnb in Kortenbos

10:02 Harde muziek, dansende bovenburen en rolkoffers die diep in de nacht langs het raam razen, inclusief hun luidruchtige eigenaren. Bewoners van twee grote flats in de Haagse wijk Kortenbos zijn de overlast van hun steeds wisselende Airbnb-buren meer dan zat. Vastgoedbeheerder NAVB grijpt in: iedereen die zijn woning short stay verhuurt, moet daar per direct mee stoppen. Gebeurt dat niet, volgen juridische stappen.