30-jarige Hagenaar neemt hakbijl en groot vleesmes mee tijdens het ‘stappen’

UpdateEen 30-jarige Hagenaar is gisteravond aangehouden, omdat hij een hakbijl en groot vleesmes had meegenomen naar een horecagelegenheid aan het Achterom in Den Haag. Het gaat vermoedelijk om een zakenroller.

De man met de hakbijl is het gesprek van de dag rondom het Achterom. ,,Het is echt een lijp verhaal”, zegt een verbolgen café-eigenaar, van een zaak gelegen in dezelfde straat. ,,De man kwam tegelijk binnen met een stel, hierdoor dacht de uitsmijter dat ze bij elkaar hoorden. Omdat hij al merkte dat de man onder invloed was, liet hij hem zijn tassen inleveren bij de ingang.”

Portemonnee

De man raakte aan de praat met de vrouw met wie hij binnen was gekomen. ,,Toen de vrouw buiten ging roken, merkte ze dat haar portemonnee gestolen was. Samen met medewerkers van de bar gingen ze op zoek.” In de tussentijd hadden beveiligers de man, die hen opviel door zijn afwijkende gedrag, de toegang tot de zaak ontzegd. Toen deze zijn tassen, die hij bij entree moest inleveren, kwam ophalen vroeg de beveiliger of hij erin mocht kijken. Hij ontwaarde een bijl, een groot vleesmes, twee flessen drank en de portemonnee van de vrouw.

Na de ontdekking van de beveiliger ging de Hagenaar zich agressiever gedragen en moest een beveiliger hem in bedwang houden. De politie werd gewaarschuwd, maar nog voordat agenten ter plaatse waren, had de portier de situatie al onder controle. ,,Het was geen grote beer hoor”, zegt de eigenaar grappend. ,,Het was een normale gozer. Hij zei dat hij op kamp was geweest en daarom de wapens bij zich had. Dat is wel een raar verhaal natuurlijk, op kamp met twee flessen drank, een hakbijl en een vleesmes. Achteraf was het gewoon een zakkenroller, maar wat hij met die wapens deed, snap ik ook niet.”

Agenten hebben de man aangehouden en overgebracht naar een politiebureau. De bijl en het mes zijn in beslag genomen.

Zwaaien

Het bericht dat de man met de bijl stond te zwaaien met de hakbijl kwam vanmorgen voorbij op de facebookpaginga van de politie in de Jan Hendrikstraat. De woordvoerder van de politie kon dit verhaal niet bevestigen en het bericht is weer van de pagina gehaald.