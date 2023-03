30-jarige man aangehouden voor schietpartij Laak

Gedane zaken NSB won verkiezin­gen provincie in 1935: ‘De vrouw die nadenkt stemt ook NSB’

In de historie van Provinciale Statenverkiezingen is 1935 bijzonder. De nieuwe partij NSB doet voor het eerst mee en wint veel stemmen in Den Haag. ,,Een kat in het nauw maakt rare sprongen’, schrijft de Residentiebode over de onvrede onder kiezers.