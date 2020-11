30-jarige man kijkt mee hoe bejaarde pint en steelt daarna pinpas, omstanders grijpen in

Twee getuigen maakten gisteren een melding toen ze zagen dat de 30-jarige verdachte meekeek op het moment dat een 79-jarige man stond te pinnen bij een betaalautomaat. ,,Ook zagen de twee dat de betaalpas van de man door de verdachte werd gestolen”, laat de politie vandaag weten.



De getuigen besloten de verdachte te volgen tot in een tram en schakelden direct de politie in. Agenten konden de verdachte bij de tram aanhouden. ,,De betaalpas van het slachtoffer werd bij de verdachte aangetroffen.” De man is meegenomen naar het bureau.