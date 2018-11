300 dominees komen naar Den Haag om 24/7 te preken voor ondergedoken Armeens gezin

Coldcase­team buigt zich over onderzoek naar lugubere moord in 1995

5 november De doodgebloede Martin de Bruin (35) lag in 1995 vijf dagen lang op de vloer van zijn woonkamer voordat zijn buurman hem vond. Hij was meerdere malen gestoken en is overleden aan zijn verwondingen in zijn appartement in de Schilderswijk. De dader bleef tot nog toe onbekend.