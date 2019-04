300 Hagenaars op jacht naar gratis helmgras

Na de bouw van de garage wordt het zand teruggeplaatst en wordt nieuw helmgras geplant. Bewonersinitiatief Minder Grijs Meer Groen bedacht een manier om het bestaande gras te redden van de ondergang. Er werd contact opgenomen met projectontwikkelaar KWS, die meteen enthousiast was over het plan mensen het gras uit te laten graven. De gemeente haakte aan door iedereen uit Scheveningen dorp die zich aanmeldde voor gratis helmgras te helpen met het verwijderen van een tegel uit hun geveltuin. Zo konden ze bij thuiskomst het helmgras meteen planten.

Prachtig

,,In de hele wijk fietsten mensen rond met een schep onder de arm en met emmers of fietsmandjes die uitpuilden van het helmgras", vertelt Jeroen Kleintunte van Minder Grijs Meer Groen. ,,Het was een prachtig gezicht. In dit deel van Scheveningen is vraag naar meer groen, dus dit is een mooi begin.'' Er komt nog een tweede graafdag - de laatste - op zaterdag 13 april aan de Strandweg, naast het boothuis van de KNRM. Dan zijn de laatste 200 meter van de duinstrook aan de beurt.