300 legerhelmen in de Hofvijver

Overblijf­ou­der op steeds meer plekken uitster­vend ras: ‘Maar ik zeg er altijd al mijn afspraken voor af’

12:09 Samen een bammetje eten in de klas onder het toeziend oog van een paar ouders? Op steeds minder scholen valt dit te organiseren. Ouders hebben geen tijd en dat maakt het bepaald niet eenvoudig om het rooster rond te krijgen. En dus grijpen scholen naar professionele kinderopvang of houden de leerkrachten zelf een oogje in het zeil. Maar hélemaal uitgestorven? Dat is de overblijfouder nog niet.