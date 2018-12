300 sociale woningen in Binckhorst

Het nieuwbouwplan voor 300 woningen in de sociale sector is gepland in de Pegasusstraat. Het bestaat in een ontwerp van architectenbureau INBO uit twee 'torens' die deels over de bestaande bedrijfsruimte van Jero Papier worden gebouwd. Het idee daarachter is dat nieuw en oud én wonen en werken met elkaar worden gecombineerd. Ook het 'rauwe randje' van de Binckhorst blijft in dit ontwerp zichtbaar.



De exclusieve samenwerking tussen de commerciële ontwikkelaar en woningcorporatie Vestia is nieuw. Met het eerste gezamenlijke plan voor de 300 sociale huurwoningen in één keer ontstaat een positieve trendbreuk na jaren van veel te weinig nieuwbouwwoningen in die sector.