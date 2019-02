3000 ‘klimaatstakers’ verwacht op het Malieveld

Live Zorgen om verhuizing naar Westeinde: ‘Bevallin­gen voortaan in tijdelijke units’

15:26 De gemeenteraad van Den Haag praat vanmiddag in het stadhuis over de sluiting van ziekenhuis HMC Bronovo en de impact die dat heeft op de stad. Wethouder Kavita Parbhudayal (VVD, zorg) is aanwezig bij de beraadslaging. Verslaggever Ingrid de Groot doet op twitter rechtstreeks verslag van de bijeenkomst.