3035 nieuwe besmettingen in Den Haag en omstreken: lees hier het laatste coronanieuws

Nu het aantal besmettingen opnieuw flink is toegenomen praten we je weer dagelijks bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van vrijdag 18 februari.

In Den Haag en omstreken zijn de afgelopen 24 uur 3035 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 2621.

In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 1279 besmette personen bij. In Delft kwamen er 394 besmettingen bij, in Zoetermeer 288 en in Westland 341.

Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 1279

Rijswijk + 145

Wassenaar + 71

Voorschoten + 65

Leidschendam-Voorburg + 174

Delft + 394

Pijnacker-Nootdorp + 183

Zoetermeer + 288

Westland + 341

Midden-Delfland + 95

Landelijk

Het aantal nieuwe coronagevallen neemt verder af. Tussen donderdag- en vrijdagochtend zijn er bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 49.296 nieuwe besmettingen binnengekomen. Donderdag kwamen er nog meer dan 56.000 nieuwe besmettingen bij en woensdag ging het om 63.763 nieuwe gevallen in een etmaal.

Ook het zevendaags gemiddelde is opnieuw gedaald. Afgelopen zeven dagen werden er gemiddeld 58.350 nieuwe coronagevallen per dag bij het RIVM gemeld. Het is de zesde dag op rij dat het weekgemiddelde afneemt.

Het RIVM meldt vrijdag 16 nieuwe sterfgevallen als gevolg van corona. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden, want soms duurt het even voor een sterfgeval door corona is doorgegeven aan het instituut.

