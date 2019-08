31-jarige man vast voor dood vrouw in Laakkwartier

De man zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. De politie wil om die reden niet bevestigen of het om moeder en zoon gaat, zoals buurtbewoners zeggen. Ook een verdere toelichting over wat er zondagmiddag in de flat in Laak is gebeurd, geeft ze daarom niet.



Net na het middaguur werd gisteren de politie al gealarmeerd. Het onderzoek in de woning heeft nog tot vanmorgen geduurd. Buurtbewoners zagen de lijkwagen rond 06.00 uur vanmorgen vertrekken. De woning is nu verzegeld.