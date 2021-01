314 nieuwe besmettingen en drie personen overleden: Lees het laatste coronanieuws bij

Apparte­ment in Den Haag kost meer dan in Rome, Barcelona en Brussel

22 januari Wie een appartement in Den Haag heeft, betaalt daar volgens Housing Anywhere gemiddeld 1255 euro per maand voor. Dat is meer geld dan huurders voor hun plekje betalen in wereldsteden als Rome en Barcelona. Dat niet alleen: in Den Haag stegen de huurprijzen vorig jaar met 3,4 procent, aldus de verhuursite. De grootste stijging van alle steden in Nederland.