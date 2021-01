324 nieuwe besmettingen en zeven doden: Lees het laatste coronanieuws bij

Dagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van donderdag 14 januari.

In Den Haag en omstreken werden er de afgelopen 24 uur 324 nieuwe besmette personen geregistreerd. Gisteren waren dat er 332. In totaal zijn er zeven mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus in de hele regio. Het gaat om vier sterfgevallen in Den Haag en één dode in Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer.

In Den Haag werden er het afgelopen etmaal 144 nieuwe besmettingen geregistreerd. In Delft waren dat er twintig, in Westland 72 en in Zoetermeer zestien.

Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 144, vier doden

Rijswijk + 8

Wassenaar + 2

Voorschoten + 9, één dode

Leidschendam-Voorburg + 28, één dode

Delft + 20

Pijnacker-Nootdorp + 18

Zoetermeer + 16, één dode

Westland + 72

Midden-Delfland + 7

Landelijk gezien

In Nederland kwamen er het afgelopen etmaal 6475 besmettingen bij.

Verder in het coronanieuws

Quarterlife crisis

,,Een lieve vriend, toffe studie, leuk studentenhuis, goede bijbaan, fijn vangnet”, somt Marcella Hartjes (27) op. ,,Je zou zeggen: alle ingrediënten voor een gelukkig leven. Toch voelde ik dat helemaal niet zo.” De Delftse blikt terug op haar ‘quarterlife crisis’. Een serieuze dip waar veel twintigers mee kampen. Op een kwart van hun leven maken zij de balans op en zijn daarover ontevreden. Dit terwijl er ogenschijnlijk geen reden voor is.

Sporten zonder ook maar één coronabesmetting

Ze gelden als hét voorbeeld van hoe op een veilige manier een sportcompetitie weer kan worden opgestart. Zelfs na ruim twee maanden testen is er nog geen enkel coronageval in de selectie van ADO Den Haag Vrouwen geweest. Hoe doen ze dat?

Eveline en Nico de Bruijn beginnen horecazaak in coronatijd

Een lunchroom beginnen in, maar vooral ook ‘dankzij’ deze coronatijd. Eveline de Bruijn (37) doet het. Nadat ze haar reisbureau in maart zag instorten en tijdelijk in een theehuis ging werken, vormde zich in haar hoofd een heel spontaan idee: een eigen horecazaak beginnen. ,,Dit konden mijn man en ik ook.”

Leerlingen lopen grote achterstanden op door thuiswerken

Kinderen van ouders met een minimuminkomen lopen door het online-thuisonderwijs grote achterstanden op. ,,Met één computer voor het hele gezin red je het écht niet.” Ouders, docenten en kinderen zelf maken zich grote zorgen over het onderwijs tijdens de coronacrisis. Kinderen rekenen op hun ouders én op de digitale begeleiding van hun docent. Toch is een computer bij kinderen in achterstandsituaties niet altijd voorhanden.

Schrijnend tekort aan personeel

De Engelse variant van het coronavirus is in Zoetermeer nog niet waargenomen, vertelt wethouder Ingeborg ter Laak. Maar net als elders in het land zijn er in de Zoetermeerse verpleeghuizen veel besmettingen onder bewoners en personeel.

