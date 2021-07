325 fietsen uit fietsflat gehaald tijdens lockdown, eigenaren moeten 25 euro aftikken

Pensioen Henk (66) leerde 62.000 Haagse leerlingen bij School in Bos hoe je het best een vuurtje kan stoken

20 juli Hij woont in Zwolle en werkte in Den Haag. Toch reisde Henk van Blitterswijk (66) de afgelopen 25 jaar niet twee keer anderhalf uur, maar een luttele half uur op en neer naar zijn werk. Hoe dat kan? De inmiddels pensionado was docent bij School in Bos in Wilhelminaoord, een terrein in Drenthe dat officieel bij de gemeente Den Haag hoort.