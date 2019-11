33 miljoen euro om meer reizigers in tram te krijgen

Raadslid GroenLinks doet aangifte om doodsbe­drei­ging na afloop van Zwarte Piet-de­bat

13:29 Het Haagse raadslid Serpil Ates van GroenLinks heeft aangifte gedaan van bedreiging met de dood. Ze zegt gisteren in het stadhuis bedreigd te zijn na het spoeddebat over de aanval op Kick Out Zwarte Piet (KOZP).