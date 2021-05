333 nieuwe besmettingen, een persoon overleden: Lees hier het laatste coronanieuws

Corona-UpdateDagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van woensdag 19 mei.

In Den Haag en omstreken zijn er de afgelopen 24 uur 333 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 383.

In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 159 besmette personen bij. In Delft 40, in Zoetermeer 24 en in Westland 29.

Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 159

Rijswijk + 19

Wassenaar + 12

Voorschoten + 4

Leidschendam-Voorburg + 24, 1 persoon overleden

Delft + 40

Pijnacker-Nootdorp + 18

Zoetermeer + 24

Westland + 29

Midden-Delfland + 4

Verder in het coronanieuws

Niet alleen horecaondernemer Edwin Degen van café The Old Pal in Zoetermeer snapt niks van de sluiting van zijn terras. Ook lokale partij LHN is erg verbaasd. Hilbrand Nawijn: ,,Het riekt naar willekeur.” Het terras van het café moest dicht omdat het aan de straatzijde een wand heeft, wat in strijd zou zijn met de coronaregels.

Landelijk

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen daalt steeds sneller. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) noteerde vandaag een afname van 147 patiënten in 24 uur. Dat is de grootste daling sinds 1 januari.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.