34-jarige man opgepakt die nog 98 dagen cel tegoed heeft

Oud-ministerie wordt woonflat

20:05 Het voormalige ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Rijswijk wordt getransformeerd tot appartementengebouw. Reshape Properties heeft een plan bij de gemeente ingediend, dat sinds vandaag is in te zien voor commentaar. De kantoortoren staat alweer een tijdje voor een groot deel leeg nadat het Centraal Orgaan Asielzoekers als laatste grote huurder van het gebouw is verhuist.