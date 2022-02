3409 besmettingen in Haagse regio: lees hier het laatste coronanieuws

Nu het aantal besmettingen opnieuw flink is toegenomen praten we je weer dagelijks bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van woensdag 16 februari.

In Den Haag en omstreken zijn de afgelopen 24 uur 3409 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 2570.

In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 1515 besmette personen bij. In Delft kwamen er 349 besmettingen bij, in Zoetermeer 364 en in Westland 374.

Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 1515

Rijswijk + 140

Wassenaar + 72

Voorschoten + 68

Leidschendam-Voorburg + 220

Delft + 349

Pijnacker-Nootdorp + 226

Zoetermeer + 364

Westland + 374

Midden-Delfland + 81

Landelijk

Het aantal positieve coronatests daalt verder. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 63.779 positieve tests geregistreerd. Voor een woensdag is dat het laagste aantal in drie weken tijd. Ook het gemiddelde daalt. Wel stijgt het aantal gemelde sterfgevallen.

In de afgelopen zeven dagen zijn 470.222 positieve uitslagen van coronatests doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op gemiddeld 67.175 bevestigde besmettingen per dag. Het gemiddelde daalt voor de vierde dag op rij en staat nu op het laagste niveau sinds 30 januari, ruim twee weken geleden.

In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat achttien mensen aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn overleden. Dat het overlijden van deze mensen nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Bovendien kan het werkelijke aantal sterfgevallen hoger zijn, omdat het niet verplicht is om te melden dat een coronapatiënt is overleden door de infectie.

In de afgelopen week zijn 89 sterfgevallen door toedoen van het coronavirus doorgegeven, gemiddeld bijna dertien per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 11 januari.

Verder in het coronanieuws

Barman Silvano opgepakt na hoogoplopend conflict over mondkapje

Café-eigenaar Silvano Bellai is tegen wil en dank een hit op internet. Op een filmpje, dat inmiddels al 150.000 keer is bekeken, is te zien dat hij voor een vol terras wordt afgevoerd door de politie. Aanleiding was een conflict met boa’s, omdat Silvano en zijn personeel geen mondkapjes droegen. De ondernemer is ontstemd, maar de gemeente staat achter de actie: ‘Hij raakte de boa ongevraagd aan’.

