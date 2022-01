3483 nieuwe besmettingen in Haagse regio: lees hier het laatste coronanieuws

Nu het aantal besmettingen opnieuw flink is toegenomen praten we je weer dagelijks bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van donderdag 27 januari.

In Den Haag en omstreken zijn de afgelopen 24 uur 3483 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren het er 4700.

In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 1657 besmette personen bij. In Delft kwamen er 240 besmettingen bij, in Zoetermeer 451 en in Westland 330.

Landelijk

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 64.602 positieve coronatests geregistreerd. Dat is een van de hoogste aantallen ooit. Twee keer eerder waren er zo’n 65.000 positieve tests.

Het is niet bekend hoeveel besmettingen in werkelijkheid zijn bevestigd. Er is al ruim een week een grote achterstand bij het doorgeven van de uitslagen aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De teller stond woensdag op 78.000 gemiste uitslagen in een periode van 9 dagen. Sinds donderdag geeft het RIVM niet meer elke dag een update.

Verder in het coronanieuws

Coronacriticus Boris ontkent tweet aan Haagse journalist

‘Je bent een NSB’er en we weten je te vinden’, tweette coronacriticus Boris B. (53) naar een Haagse journalist. Gevolgd door een dodelijke ziekte. ,,Mensen uit mijn privéomgeving waren bang dat er wat met mij zou gebeuren.”

Heerlijk, we pakken onze horecaroutine weer op

Bij Indonesisch restaurant Bumbu Jawa stonden ze woensdagmorgen om 5 uur al te koken om vandaag weer gasten te ontvangen. Bij Luden begonnen ze maandag al met de drankbestellingen bij de groothandel want ‘je wilt niet te laat zijn’. De horeca is weer open en daarvan genieten uitbaters en hun gasten.

Horeca weer open? Dit restaurant werd vorige week failliet verklaard

Blije gezichten vandaag bij de horeca. Nou, niet bij elke horecaondernemer. Brigitta Kraal zou wel willen, maar kan niet meer open met haar SoSo. Het restaurant werd vorige week failliet verklaard. Corona eiste zijn tol.

Theater de Veste blij met versoepelingen, maar het blijft een puzzel

Hoewel Theater de Veste blij is de deuren weer te kunnen openen, leiden de nieuwe regels wel tot de nodige hoofdbrekens. Niet alle geplande voorstellingen kunnen de komende weken doorgaan.

‘Liever wandelen dan met de auto naar de sportschool’

Een ommetje maken tussen je online meetings door, je stappenteller te vriend houden of er gewoon even tussenuit willen: door corona zijn mensen aan het wandelen geslagen. Marjet Loning van Mindful Beweegt speelt daarop in. Met een 10-weekse ‘Loopgevoel wandelcursus’ door het Delftse Hout.

