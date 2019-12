35-jarige verdachte houdt al drie dagen zijn mond over bizarre steekpartij in centrum Den Haag

Openlijk geweld NS-medewer­kers ‘te ernstig’ voor de politie­rech­ter

16:52 De zaak tegen drie NS-medewerkers die worden verdacht van openlijke geweldpleging tegen een Poolse man in december vorig jaar, is vanochtend niet behandeld. De politierechter zou zich over de kwestie buigen, maar die vindt de zaak dusdanig ernstig dat die thuishoort in een meervoudige kamer, waarin drie rechters zitting hebben.