3501 nieuwe besmettingen in Den Haag en omstreken: lees hier het laatste coronanieuws

Nu het aantal besmettingen opnieuw flink is toegenomen praten we je weer dagelijks bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van zondag 13 februari.

In Den Haag en omstreken zijn de afgelopen 24 uur 3501 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 3944.



In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 1382 besmette personen bij. In Delft kwamen er 415 besmettingen bij, in Zoetermeer 438 en in Westland 431.

Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 1382

Rijswijk + 137

Wassenaar + 78

Voorschoten + 80

Leidschendam-Voorburg + 201

Delft + 415

Pijnacker-Nootdorp + 226

Zoetermeer + 438

Westland + 431

Midden-Delfland + 113

Landelijk

Het aantal nieuw ontdekte coronabesmettingen is met iets meer dan 60.000 opnieuw gedaald. Tussen zaterdag- en zondagochtend noteerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 60.227 nieuwe besmettingen. Een dag eerder kwamen na correctie 70.348 nieuwe besmettingen aan het licht.

In totaal werden in een week tijd 857.372 nieuwe besmettingen genoteerd. Dat komt neer op 122.482 gemiddeld per dag. In het weekeinde ligt het aantal altijd wat lager. Dinsdag meldde het RIVM meer dan 300.000 achterstallige testuitslagen in één keer. Het instituut gaf die dag ook al aan dat het aantal positieve testen af begint te vlakken.

In Amsterdam kwamen met 2027 de meeste besmettingen aan het licht, gevolgd door Rotterdam met 1532. Daarna volgen Utrecht (1483), Groningen (1407) en Den Haag (1384).

De afgelopen 24 uur werden zeven nieuwe sterfgevallen gelinkt aan corona. Dat hoeft overigens niet te betekenen dat deze mensen daadwerkelijk afgelopen etmaal zijn overleden, omdat het soms even duurt voor een overlijden door Covid-19 aan het RIVM is doorgegeven. In totaal komt het aantal sterfgevallen in de afgelopen week op 72. Dat aantal loopt de laatste weken iets op. Drie zondagen geleden stond het aantal op 53, de week erna op 58 en vorige week kwam het totaal op 62.

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares en op de verpleegafdelingen van de Nederlandse ziekenhuizen is weer iets toegenomen. Op de ic’s liggen zondag 179 coronapatiënten, drie meer dan zaterdag, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1303 coronapatiënten, acht meer dan een dag eerder. Op de intensive cares werden elf nieuwe coronapatiënten opgenomen, op de verpleegafdelingen 152. Zaterdag waren dat er nog respectievelijk dertien en 195.

Een belangrijk deel van de opgenomen patiënten dat positief is getest op het coronavirus, is in de eerste plaats vanwege een andere oorzaak opgenomen. Dat kunnen bijvoorbeeld mensen zijn die in het ziekenhuis komen met buikklachten, hartproblemen of na een ongeluk. Na het doen van een coronatest blijkt dat ze toevallig positief zijn. Het LCPS maakt geen onderscheid in de dagelijkse ziekenhuiscijfers tussen patiënten die mét of dóór corona zijn opgenomen.

Verder in het coronanieuws

De nacht staat niet op in de binnenstad van Den Haag: Clubs blijven dicht na tien uur

Waar is dat feestje? Niet in het centrum van Den Haag. Wie al een dansoutfit uit de kast had getrokken voor een nachtje doorhalen kwam zaterdagavond bedrogen uit. Kroegen, clubs en bars in de binnenstad deden voor 22.00 uur gewoon hun laatste ronde. In tegenstelling tot clubs in andere steden die wel openbleven voor de protestactie ‘De nacht staat op’.

Enkele duizenden demonstranten lopen protestmars

Enkele duizenden mensen zijn zondagmiddag naar Den Haag gekomen om te protesteren tegen de coronamaatregelen. Het aantal demonstranten ligt beduidend lager dan de 25.000 deelnemers die organisator Nederland in Verzet zei te verwachten. De demonstranten lopen vanmiddag in een protestmars door de binnenstad.

