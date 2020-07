36-jarige Hagenaar krijgt celstraf van anderhalf jaar voor handel in illegaal gereedschap

Nu 1400 coronates­ten per dag mogelijk door nieuwe testloca­tie in Den Haag: ‘Dat komt snelheid van uitslag ten goede’

14:46 Er komt mogelijk nóg een coronatestlocatie: bij de HMC-locatie Bronovo. Deze zou in regio Haaglanden de vijfde locatie worden. Er wordt ook gekeken of er meer testlocaties nodig zijn én kunnen komen in Zoetermeer en in Delft. Dat kondigde Annette de Boer, directeur GGD Haaglanden vanmorgen aan bij de officiële opening van een nieuwe testlocatie aan de Lange Lombardstraat 35.