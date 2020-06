36-jarige man neergestoken in Moerwijk: slachtoffer overlijdt ter plaatse

Interview Haagse ex-PVV’er Van Hees slaat een ander pad in: ‘De wereld is niet zo zwart-wit’

12:02 Hij stond ooit bekend om zijn provocerende uitspraken over de islam en de falende integratie in Den Haag. Elias van Hees maakte daar geen vrienden mee in de Schilderswijk en Transvaal. Het oud-raadslid van de PVV kijkt er inmiddels totaal anders tegen aan. Hij beseft dat hij mensen heeft gekwetst. ,,De wereld is niet zo zwart-wit.’’