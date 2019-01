36 miljoen views voor vlogger Jeroen: ‘Bepaalde erkenning’

Interview ‘Als je geen contact met leerlingen kunt krijgen, komt van lesgeven niks terecht’

12:01 Voor álle juffen en meesters heeft vertrekkend schooldirecteur Aad van Loenen (67) één simpele boodschap. Geef elk kind eventjes aandacht, al is het maar vijf minuten per dag. Het is doodeenvoudig, zegt hij, en tóch gebeurt in het onderwijs bijna niet. Op zijn praktijkschool De Einder in Den Haag ziet hij zelf hoe een beetje aandacht wonderen kan doen.