370 nieuwe besmettingen in Den Haag en omstreken: Lees hier het laatste coronanieuws

Video Residentie Orkest Den Haag neemt ‘muzikale omhelzing’ op, jaar nadat repetities stil kwamen te liggen

12 maart Het is vandaag precies een jaar geleden dat het Haagse Residentie Orkest haar repetities stil moest leggen vanwege de corona-uitbraak. Om mensen te bedanken voor hun steun aan de muzikanten in het afgelopen jaar heeft het orkest een ‘muzikale omhelzing’ opgenomen, het Salut d’amour van Elgar. ‘We moesten schakelen van offline naar online, van publiek in de zaal naar in de stad en van live concerten naar streaming.’