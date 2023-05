375.000 euro beschikbaar voor energieprojecten van bewoners: ‘Den Haag wordt een aardgasvrije stad’

Lieve Rachel ‘Ik ben verliefd, maar hij is niet verliefd op mij; hij vindt me wel aardig’

Leo van der Velde schrijft wekelijks een brief aan kleindochter Rachel (11) waarin hij vertelt over het Den Haag van vroeger en nu. Deze keer verhaalt hij over sciencefictionverhalen, waarvoor hij te weinig fantasie had, en de ontboezemingen van Chloë (6).