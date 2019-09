38-jarige Hagenaar beschuldigd van organiseren drugssmokkel in haven en op vliegveld

In het onderzoek naar de man kwamen veel versluierde gesprekken binnen waaruit bleek dat hij in de havens van Antwerpen en Rotterdam mensen had die drugs uit containers konden halen voordat die door de scanstraat gingen. Om dat buiten zicht te doen, betaalde hij 50.000 euro om de container een nachtje in een loods te kunnen stallen. Verder had de Hagenaar contact met een 38-jarige Leidenaar die op Schiphol werkte in de bagageafhandeling. Ook via die route kon cocaïne binnen worden gesmokkeld.