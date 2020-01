38-jarige man aangehouden voor brandstichting bij CBR in Rijswijk, alle rijexamens afgelast

Video Na Crazy Pianos verovert Fleur de coaches van The Voice: ‘Ongeloof­lijk wat acht minuten tv doet’

2 januari Ze treedt al vijf jaar op in Crazy Pianos. Maar nu, na één liedje in The Voice, weten popliefhebbers in heel Nederland wie Fleur Raateland is. ,,In één week had ik er 1000 volgers op Instagram bij.''